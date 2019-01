RIETI - A poco più di un mese dall’ultima domenica prima della Quaresima, Rieti perde nuovamente il suo carnevale. La sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera per la seconda volta consecutiva non andrà in scena, scontando ancora una volta le difficoltà economiche del Comune di Rieti e la quasi totale assenza di sponsor, cancellando le speranze dell’Associazione Carristi, delle scuole e delle tante associazioni.



