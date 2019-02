RIETI - L’Istituto scolastico paritario “Bambin Gesù" di Rieti organizza il “Carnevale dei bambini”. Martedì 5 marzo, a partire dalle 17 e fino alle 20, nella sede di via Garibaldi 163, genitori, bimbi e maestre si ritroveranno per festeggiare insieme uno degli appuntamenti più attesi.



L’istituto apre, infatti, le porte ai bambini di Rieti per trascorrere un pomeriggio fatto di giochi, spettacoli di magia, sfilata delle maschere, zucchero filato, musica, animazione e una merenda per tutti in compagnia dell’associazione animatori “Arcobaleno party”. Un modo allegro per stare insieme, socializzare e divertirsi.L’iniziativa è a ingresso gratuito. È gradita la prenotazione al numero 3880917703. © RIPRODUZIONE RISERVATA