RIETI - Conclusa con successo nel teatro Slezské Divadlo di Opava (Repubblica Ceca) una bella produzione del capolavoro di G. Bizet dell’Opera Carmen dove, il tenore sabino Gianluca Sciarpelletti ha magistralmente interpretato il ruolo di Don Josè. Il cast composto da Layla Martinucci nel ruolo di Carmen, Barbora ─îechová nel ruolo di Micaela, Alexander Vovk nel ruolo di Escamillo, hanno magistralmente interpretato i difficili ruoli.



I guests Gianluca Sciarpelletti e Layla Martinucci, si sono distinti nei loro rispettivi ruoli, una coppia già collaudata in questa difficile opera, dove insieme formano una coppia perfetta sia scenicamente che vocalmente. Il mezzosoprano ha saputo danzare, ballare e cantare come una vera gitana, dando l’impronta dell’artista in tutto il ruolo e in particolare nel cantare la celebre “habanera”, riscuotendo applausi a scena aperta.



Gianluca Sciarpelletti ha completamente rapito il pubblico durante tutta l’opera con grande tensione scenica nel ruolo verista di Don Josè e conquistando consensi durante tutta l’opera con fraseggi e accenti veristi e con la generosità vocale, lo squillo e i generosi puntuali acuti che lo contraddistinguono, ricambiato dal pubblico nell’esecuzione della celebre aria “la fleur que tu m'avais jetée” dove ha sfoggiato tutta la tavola dei colori, armonici pieni e finanche filando il si bemolle sopra l’orchestra nell’acuto finale, riscuotendo calorosi applausi a scena aperta. Un grande successo personale che suggella questo di Don Josè, uno dei ruoli chiave, del vasto repertorio del nostro tenore Sabino.



Apprezzata la direzione musicale del Maestro Fabrizio da Ros, che con la sua bacchetta a lasciato spazio agli artisti di esprimersi al meglio dando grande prova di sensibilità artistica e musicale, pregio non comune ma indispensabile per rendere la magia dell’opera lirica.



Collaudata e funzionale la regia di Jana Andelova, che ha saputo ben replicare il successo dell’opera, ambientata nella più classica delle sue versioni, regalando la suggestione della vita gitana. Tutti bravi, coro e orchestra, hanno incorniciato una serata da ricordare all’insegna della buona musica.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14



