RIETI - Carlo Valente lascia il segno e fa ancora parlare di sè. Nella tarda mattinata sono infatti stati resi noti tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2018, il maggiore riconoscimento della canzone d'autore italiana. Tra questi c'è l'astro nascente reatino, scuola romana delle Officine Pasolini, che porta a casa l'ambita targa Tenco per la categoria miglior album collettivo. La vittoria arriva con il progetto "Voci per la libertà- una voce per Amnesty International", dopo la doppia candidatura di Valente nella sezione "album collettivo a progetto" con "Cantautori per Amatrice" e "Voci per la libertà".

Così parla l'artista in preparazione per la data zero del tour estivo di sabato: «Avevo in pratica 2 possibilità su 5 di vincere la targa, perché ogni sezione candida cinque finalisti su una base di 200 dischi a sezione. È una grandissima soddisfazione perché nella 20esima edizione del premio "Voci per la libertà" dello scorso anno sono risultato il vincitore tra gli emergenti. Ed automaticamente sono finito nella compilation, - insieme a Nada vincitrice tra i big e Diodato - che ha ricevuto questo importantissimo e prestigioso premio. Sono due anni di fila che mi ritrovo direttamente e indirettamente al Tenco, sono davvero grandi soddisfazioni per chi fa questo lavoro. - afferma con palpabile emozione Valente, che aggiunge - Ringrazio di cuore Michele Lionello, ideatore e direttore artistico del festival e Martina Manfrinati, donna stupenda».

