RIETI - Il dirigente del Comune di Rieti Carlo Ciccaglioni è stato condannato in appello a 16 mesi, ma la pena è stata ridotta rispetto al primo grado. La vicenda riguarda i fondi della mostra "Francesco e il Santo" e il processo è per peculato. Oltre alla riduzione della pena è stata disposta anche la revoca della provvisionale di 20mila euro stabilita in primo grado con l’ex dirigente alla Cultura che, di fatto, ha visto ribaltare la propria posizione passando da debitore a creditore dell’Ente comunale.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 31 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA