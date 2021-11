Rieti, la cantante reatina Carla Paradiso vince il concorso internazionale "Vartalent" a Trento

RIETI - La giovane cantante reatina Carla Paradiso si aggiudica, a Trento, il primo posto dell’undicesima edizione del concorso internazionale “Vartalent”, prestigiosa kermesse tutta dedicata al mondo della moda e della musica.

L’ennesimo riconoscimento a conferma del grandissimo talento della cantante reatina - classe 2002 - che nella sezione canora dalla manifestazione ha sbaragliato gli undici concorrenti in lizza giudicati da una giuria di esperti composta dal patron e presidente Marco Consoli, e da Sabrina Modena, Luca Sala, Andrea Verde e Katia Ciurletti. I cantanti sono stati giudicati secondo precisi e esclusivi criteri di selezione come tecnica e intonazione, stile, interpretazione, presenza scenica, originalità, potenziale discografico e carriera artistica. Tutti parametri che hanno riscontrato livelli di assoluto valore nei confronti di Carla Paradiso decretandone il meritato successo finale. Al secondo posto si è piazzato il piemontese Frio, al terzo Jenny Luci e al quarto la portoghese Paula Calado. Un evento dunque all’insegna della moda e della musica, tra modelle in passerella e giovani talenti dove ha brillato l’astro della giovane Carla, laureanda in medicina e psicologia, allieva del Conservatorio in forza all’etichetta discografica Ebim Records di Lodi. “Dopo questo lungo e difficile periodo di lockdown – ha commentato Carla - sono felicissima di essere tornata su un palcoscenico a cantare ed esibirmi. Questo successo infatti ha un sapore tutto particolare”.