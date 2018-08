di Renato Retini

RIETI - Un carcere dove le fascette di costrizione – seppur richieste da tempo - non sono state mai fornite al personale. E neppure possono essere usate le manette per bloccare i detenuti più pericolosi perché il regolamento lo vieta. «Una volta siamo stati costretti a usarle nei confronti di un soggetto particolarmente violento, ma il tribunale di sorveglianza ci ha praticamente diffidato perché avremmo dovuto utilizzare altri metodi in mancanza delle fasce», si sfoga Vincenzo Mascia, segretario...