RIETI - “ABC come Amore Bellezza Coraggio : l’alfabeto dei sentimenti e delle emozioni”.

Nel teatro della Casa Circondariale di Rieti Nuovo Complesso detenuti e studenti esprimono la loro sensibilità nelle più varie sfumature dell’animo e dei contesti interpersonali e sociali, come valori di crescita, responsabilità e speranza.



"Il seguito del positivo riscontro delle precedenti edizioni - spiega una nota - è il sesto anno consecutivo che nel teatro della Casa Circondariale di Rieti Nuovo Complesso, la Sesta Opera San Fedele Rieti, Associazione di Volontariato Penitenziario, realizza il progetto educativo per i detenuti “Al Centro della Scena”. Il programma diretto dagli Assistenti Volontari Benedetta Graziosi e Francesco Rinaldi, si è svolto nel corso di sei mesi con la partecipazione di 31 detenuti, e 12 studenti ed ex studenti nella fase finale del progetto, del Liceo Artistico e del Liceo Linguistico di Rieti. Giovedì 6 maggio la recita finale del progetto educativo di questo sesto anno, “ABC come Amore Bellezza Coraggio : l’alfabeto dei sentimenti e delle emozioni”, un invito ai detenuti e agli studenti alla conoscenza, all’interpretazione delle opere e all’attiva collaborazione nella messa in scena, riflettendo su sentimenti ed emozioni importanti, con l’invito ad una azione di studio, interiorizzazione delle tematiche, recitazione, in cui esprimere la loro sensibilità a partire da testi, forme d’arte, scene di film e canzoni. Si conclude domani un lavoro impegnativo che ha visto amore, bellezza e coraggio, realizzarsi tra difficoltà per l’impegno nello studio e nella interpretazione, superate dalla speranza nella felice realizzazione dello spettacolo finale al quale assisteranno i familiari dei detenuti nel carcere di Rieti".

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA