RIETI - La Fns Cisl Lazio, unitamente alle altre sigle sindacali ha incontrato stamattina il prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani. Nel corso della convocazione con il rappresentante del Governo, la delegata Fns Cisl della PolPen di Rieti, Federica Petrelli e il segretario regionale generale Massimo Vespia hanno avuto modo di esporre le importanti criticità che da mesi stanno mettendo a dura prova il personale della Polizia Penitenziaria. "E’ stata, inoltre, richiamata alle proprie responsabilità - spiega una nota di Fns Cisl Lazio - la dirigenza dell’istituto penitenziario reatino e dello stesso Provveditore Regionale. Il Prefetto si è resa immediatamente disponibile ad intervenire presso il Ministero della Giustizia per tentare di risolvere le gravi problematiche lamentate dalle organizzazioni sindacali e che, come è noto, hanno costrette le stesse negli ultimi giorni a presidiare il carcere in segno di protesta. Preoccupa il sovraffollamento che al Nuovo Carcere Rieti è di +83. La Fns Cisl Lazio, seguito stato di agitazione comunicato dalla segreteria nazionale - mediante comunicato unitario ad eccezione di una sigla sindacale, parteciperà in massa alla manifestazione nazionale di protesta programmata a Roma per il giorno 27 marzo. Per la Fns Cisl occorrono più risorse economiche ma sopratutto più personale il dato di Rieti è che mancano circa 30 unità".