CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Perquisizioni personali irregolari verso chi entra in cella, scoppia il caso al Nuovo Complesso di Vazia. A denunciare la «sistematica violazione» delle norme è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe che, in una lettera inviata al magistrato di sorveglianza di Viterbo nonché ai Garanti per i detenuti nazionale e regionale e alla direttrice del penitenziario reatino, richiama un problema che non è solo di regole violate, ma cela il rischio per il personale di finire sotto processo. Le violazioni,...