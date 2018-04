CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Un solo medico in servizio per 400 detenuti durante l’intero arco della giornata, pochi infermieri che alle otto di sera cessano il turno, mentre il piccolo reparto sanitario all’interno del nuovo complesso carcerario di Vazia continua a restare desolatamente inutilizzato. E’ la situazione che si trascina da quando il carcere è stato inaugurato, ma che negli ultimi tempi si è aggravata con l’aumento dei detenuti (attualmente ci sono cento reclusi in più rispetto alla capienza ufficiale) e...