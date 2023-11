Rieti, detenuto ubriaco colpisce un agente nel carcere di Vazia

RIETI - Un detenuto nel carcere di Vazia, a Rieti, si ubriaca e colpisce un agente con una testata. La segnalazione è del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. «Non c'è più pace nel carcere di Rieti - indica il Sappe. - Dopo i fatti della settimana scorsa del famigerato detenuto con la cassa acustica, oggi per una assurda pretesa di un oggetto non consentito da regolamento interno all'istituto, un altro detenuto di nazionalità albanese, nel secondo piano G, completamente ubriaco di grappa artigianale ed alterato, è sceso al piano terra dell'istituto, dove ha minacciato tutto il personale di Polizia Penitenziaria presente poiché pretendeva che gli fosse consegnata una padella che gli era stata negata, depositata nel casellario in deposito».

«Solo dopo circa un'ora e mezza di trattative - aggiunge il Sappe - l'albanese è risalito nella sua sezione di appartenenza, ma prima di far rientro, non soddisfatto del caos creato, si è avvicinato al poliziotto penitenziario al box 2 piano G e gli ha prima sferrato un pugno e poi una testata in pieno volto, senza alcun motivo».