RIETI - Il nuovo comandante della legione carabinieri “Lazio” in visita al comando provinciale dei carabinieri di Rieti.Nella giornata odierna, il comandante della legione carabinieri “Lazio”, generale di brigata Marco Minicucci, da poco insidiatosi, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di rieti.L’ufficiale generale e’ stato accolto dal comandante colonnello simone sorrentino alla presenza degli ufficiali dei reparti della sede, unitamente a quelli delle compagnie di Cittaducale, poggio mirteto, del 16° nec e del gruppo carabinieri forestale di rieti, all’evento ha presenziato anche una rappresentanza dell’arma in congedo.L’alto ufficiale, ha quindi incontrato per un saluto, una rappresentanza dei militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia durante il quale ha dettato i lineamenti su cui si basera’ la sua azione di comando, in una sorta di azione di continuita’ con quanto realizzato dal suo predecessore, sempre imperniati alla finalizzazione della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonche’ alla vicinanza con la popolazione.L’ufficiale si e’ poi recato presso il palazzo del governo, la procura della repubblica e la locale questura per un incontro rispettivamente con il prefetto Giuseppina Reggiani, il presidente del tribunale Pierfrancesco de Angelis, il procuratore della repubblica Lina Cusano e il questore Antonio Mannoni.Successivamente, dopo essersi intrattenuto per una colazione con i militari del comando provinciale, il generale Minicucci si e’ recato nelle zone colpite dal sisma del 2016 ed in particolare presso i comuni di accumoli ed amatrice ove ha incontrato i militari dei rispettivi comandi stazione esprimendo loro la propria vicinanza, complimentandosi per tutto cio’ che e’ stato fatto in quelle zone ed esortandoli a continuare con lo stesso spirito che li ha contraddisti nei terribili momenti post sisma.Prima del suo ritorno nella capitale, si e’ recato presso la compagnia carabinieri di Cittaducale, anch’essa in precarie condizioni logistiche cosi’ come le stazioni di amatrice ed accumoli, ove ha avuto un incontro con quei militari ed infine ha fatto visita alla scuola forestale carabinieri di cittaducale ove si e’ fermato per un saluto con il comandante gen. Di brigata Umberto D’Autilia.-