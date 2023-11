Rieti, carabinieri: martedi la celebrazione della Virgo Fidelis

Lunedì 20 Novembre 2023, 12:17







RIETI - Domani, 21 novembre, ricorre la Virgo Fidelis, Vergine Fedele patrona e protettrice di tutti i Carabinieri in servizio e in congedo. Nella stessa giornata sarà celebrato l’82° anniversario della Battaglia di Culqualber nonché la “Giornata dell’Orfano”.

Per la ricorrenza, alle ore 10:30, nella Basilica Minore di Sant’Agostino, sita in Piazza Mazzini di Rieti, S.E. Monsignor Vito Piccinonna, Vescovo della Diocesi di Rieti, celebrerà una Santa Messa a cui parteciperanno Autorità civili, rappresentanti dei reparti militari presenti nella provincia, l’Associazione Nazionale Carabinieri, le vedove e gli orfani dell’Arma.

Al termine della celebrazione, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Valerio Marra, illustrerà il significato della giornata e rievocherà il glorioso fatto d’armi.

La scelta della "Virgo Fidelis" come celeste Patrona dell'Arma venne effettuata l’11 novembre 1949 da Papa Pio XII che, in tal senso, aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. Essa venne ispirata alla fedeltà propria di ogni soldato che serve la Patria, che è peculiarità dell'Arma dei Carabinieri, Istituzione che ha per motto la frase: "Nei secoli fedele".