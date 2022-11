Rieti, celebrazione della Virgo Fidelis dei carabinieri con il vescovo Mandara

RIETI - Domani, come ogni 21 novembre, ricorre la Virgo Fidelis, Vergine Fedele patrona e protettrice di tutti i Carabinieri in servizio e in congedo nonché la “giornata dell’orfano”.

La data, com’è ormai noto, è stata scelta poiché il 21 novembre 1941 il I Battaglione Carabinieri e Zaptiè si sacrificò a Culqualber in una delle ultime cruente battaglie in Africa. Quest’anno cade l’81° anniversario dell’epico scontro.

Lunedì 21 novembre, alle 11, nella Basilica di Sant’Agostino, in Piazza Mazzini, Monsignor Ernesto Mandara, Vescovo della Diocesi di Sabina e Poggio Mirteto, celebrerà una Santa Messa per la commemorazione.

Per l’occasione, oltre ai militari in servizio nella provincia, sarà presente anche l’Associazione Nazionale Carabinieri, le vedove e gli orfani dell’Arma.