Rieti, guida ubriaco, giovane denunciato

RIETI - Dall'una alle cinque della scorsa notte, i carabinieri della dell’aliquota radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto con l’ausilio di pattuglie delle stazioni di Poggio Mirteto e Stimigliano e coordinati dalla centrale operativa, hanno effettuato una serie di controlli stradali nelle aree sensibili del territorio, con particolare attenzione alle arterie di maggior rilievo per la circolazione di automobili e motocicli, come la via Salaria, la Ternana e via Sabina.Tale attività, operata anche con specifici posti di controllo e con l’impiego di apparati etilometrici, ha consentito il controllo di 32 tra veicoli e motoveicoli, identificando 43 persone, delle quali 9 di nazionalità straniera ed elevando alcune contravvenzioni al codice della strada.Durante l’attivita’, un equipaggio dell’aliquota radiomobile ha altresì proceduto alla denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria di rieti, di un ventenne originario della provincia di Roma, sorpreso sulla via Salaria nei pressi di Passo Corese, alla guida della sua utilitaria con un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.Nel contempo, altre pattuglie hanno effettuato un servizio di prevenzione a largo raggio per la prevenzione dei furti in appartamento nelle zone periferiche e di campagna dei comuni di Fara in Sabina e Montopoli in Sabina.Nelle prossime settimane il monitoraggio della circolazione stradale verrà ripetuto al fine di scongiurare il verificarsi di sinistri e soprattutto per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti mentre continueranno senza sosta i servizi preventivi al fine di prevenire reati contro il patrimonio.