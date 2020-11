Carabinieri, periodo di tirocinio per sei nuovi marescialli nel Reatino

RIETI - Destinati ai Comandi Stazione Carabinieri della provincia di Rieti 6 Marescialli Allievi. I giovani militari, futuri Comandanti di Stazione, sono giunti per effettuare un periodo di tirocinio pratico, fino alla fine del mese di gennaio 2021, presso i Comandi di Borbona, Collevecchio, Poggio Mirteto, Poggio Moiano e Poggio San Lorenzo.

Per i Comandanti di Stazione un valido supporto idoneo ad integrare i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, mentre per i giovani Allievi una bella opportunità per affinare le nozioni teoriche apprese presso la Scuola Marescialli di Firenze.

I Comandanti delle citate Stazioni con i giovani Allievi, alla presenza dei Comandanti delle Compagnie di Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale, sono stati ricevuti al Comando Provinciale di Rieti per un breve saluto. Il Comandante Provinciale nella circostanza ha ribadito l’importanza dei Comandi Stazione come punto di riferimento e contatto, soprattutto nei Comuni periferici, della provincia, mentre i giovani Allievi Marescialli sono stati esortati a sfruttare al massimo il periodo di tirocinio pratico, atteso il delicato incarico che si apprestano a svolgere ai Reparti cui saranno destinati al termine dell’iter formativo previsto alla fine del mese di luglio 2022.

