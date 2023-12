Poggio Mirteto, tentato furto con spaccata nella notte a un orologiaio: fuga all'arrivo dei carabinieri

RIETI - Tentato furto con spaccata, nella notte, presso il negozio di orologiaio Ferri, in piazza Mario Dottori a Poggio Mirteto.

Tre persone incappucciate hanno cercato di portare via la cassaforte, tentando di agganciarla con delle fasce ad un Fiat Qubo appena asportato nella località Borgo Sant'Antonio a Poggio Mirteto scalo.

L'arrivo immediato delle gazzelle del Nucleo Radiomobile riuscivano a mettere in fuga i tre, dileguatisi a piedi per le vie del centro storico. I carabinieri hanno recuperato anche il veicolo. Indagini in corso.