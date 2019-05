© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Studenti a scuola di legalità con i carabinieri.Nell’ambito dei contributi dell’arma dei carabinieri alla formazione della “cultura della legalità”, sulla scorta dei lusinghieri risultati raggiunti negli scorsi anni, i carabinieri della compagnia di rieti hanno tenuto incontri presso alcune delle scuole pubbliche del reatino, con l’obiettivo di far conoscere meglio ai più piccoli l’arma dei carabinieri ed avvicinarli al tema della legalità.In particolare, lo scorso 27 marzo è stato tenuto un incontro presso l’ istituto comprensivo “Ferruccio Olivi” di Poggio Moiano, a cui hanno partecipato circa cinquanta alunni delle classi prima, seconda e terza media.Il 29 marzo ed il 9 aprile si sono tenuti due incontri presso l’istituto comprensivo “Malfatti” di Contigliano, a cui hanno partecipato complessivamente circa cento alunni delle classi prima seconda e terza media delle sedi di Contigliano e Greccio.Nel corso degli incontri tenuti presso le scuole dal comandante della compagnia di rieti, cap. Michelangelo Piscitelli, con i comandanti delle stazioni di contigliano e poggio moiano, sono stati illustrati i diversi compiti dell’arma dei carabinieri. Si è avuto anche modo di soffermarsi sul più ampio tema della cultura della legalità, senza trascurare argomenti quali il bullismo e l’uso responsabile del web e dei social media.Ieri 13 maggio, invece, gli alunni della 5^ elementare dell’istituto comprensivo “Ferruccio Olivi” di poggio moiano hanno visitato la sede del comando provinciale di rieti, dove hanno avuto modo di apprendere quali sono i diversi compiti istituzionali assolti dall’arma dei carabinieri, osservare da vicino i mezzi in dotazione, apparati tecnologici e delle telecomunicazioni, oltre ad attrezzatura per le investigazioni scientifiche e testimonianze dirette dell’attività svolta a tutela dell’ambiente dai carabinieri del gruppo forestale.