“Un giorno da carabiniere”, gli studenti di Poggio Mirteto visitano il locale comando compagnia

RIETI - In questi giorni il Comando Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, nell’ambito della campagna annuale che l’Arma dei Carabinieri promuove per la formazione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, ha ospitato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Bassa Sabina” del comune mirtense. Il progetto prevede un ciclo di incontri e conferenze presso le scuole, per la trattazione di argomenti specifici come il bullismo, l’uso corretto di internet e dei social network, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, i rischi legati all’uso di alcool e delle sostanze stupefacenti. Questa volta gli “ospiti” dell’Arma sono stati gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Poggio Mirteto.

Accolti dal Comandante, Ten. Col. Pietro Ronci, gli studenti hanno potuto vivere “Un giorno da carabiniere” e, dopo un breve saluto di benvenuto, i ragazzi, unitamente ai propri insegnanti, seguiti dal Capitano Carmelo Ceraolo, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno potuto osservare con curiosità ed interesse, le molteplici attività degli operatori della Centrale Operativa, impegnati quotidianamente nel coordinamento delle pattuglie esterne e nelle risposte ai cittadini che pervengono attraverso il Numero Unico di Emergenza “112”.

I giovani hanno quindi potuto osservare da vicino le autoradio Alfa Romeo “Giulietta” in dotazione all’Aliquota Radiomobile della Compagnia, con l’illustrazione del funzionamento dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo, nonché l’apparato per il foto-segnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali.

Gli incontri con alunni e studenti delle scuole poste nel territorio della Compagnia mirtense continueranno anche nei prossimi giorni.