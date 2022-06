Gli studenti di Montopoli visitano la compagnia carabinieri di Poggio Mirteto

RIETI - Nei scorsi giorni, nell’ambito della campagna annuale che l’Arma dei Carabinieri promuove per la formazione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, il Comando Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto ha ospitato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Bassa Sabina”.

Il progetto, ormai consolidato, prevede anche un ciclo di incontri e conferenze a cura delle tre Compagnie del Comando Provinciale impegnate, presso le scuole, per la trattazione di argomenti delle più ampie tematiche attuali come il bullismo, l’utilizzo di internet e dei social network, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, i rischi legati all’uso di alcol e delle sostanze stupefacenti.

Questa volta i graditi “ospiti” dell’Arma sono stati i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Montopoli di Sabina. Accolti in caserma per oltre due intense ore sono stati “arruolati” quali Allievi Carabinieri 19 studenti che dopo essere stati ricevuti per un breve saluto di presentazione e di benvenuto dal Comandante, Tenente Colonnello Pietro Ronci, si sono perfettamente integrati nel provvisorio “status” militare” con interessante curiosità a tutte le molteplici attività spiegate dal Capitano Carmelo Ceraolo, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvato dal Maresciallo Capo Livia Michelangeli, del Nucleo Comando e dal Maresciallo Ordinario Costantino Reali, Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Poggio Mirteto.

I giovani “Allievi”, unitamente ai loro insegnanti, hanno potuto vedere al lavoro gli operatori della Centrale Operativa quotidianamente impegnati nel coordinamento delle pattuglie esterne e nelle risposte alle richieste dei cittadini che pervengono attraverso il Numero Unico di Emergenza “112”. Hanno inoltre osservato molto da vicino le autoradio Alfa Romeo “Giulietta” in dotazione all’Aliquota Radiomobile con dettagliata illustrazione dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo, nonché l’apparato per il foto-segnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali al quale alcuni studenti si sono simpaticamente sottoposti.

Ospite d’onore, Leonardo, che oltre ad avere indossato con un fantastico sorriso il berretto del Capitano Ceraolo, ha simulato con grande entusiasmo le funzioni di Capo Equipaggio lungo un breve percorso all’interno alla caserma a bordo della “Gazzella” dell’Arma.