Rieti, studenti in visita alla compagnia carabinieri di Poggio Mirteto

Il progetto, oltre alle visite alle caserme dell’Arma organizzate per toccare con mano l’attività quotidiana dei militari impegnati diuturnamente sul territorio, prevede anche un ciclo di incontri e conferenze presso gli istituti scolastici dislocati nei territori di competenza, per la trattazione di argomenti come la sicurezza stradale, i rischi connessi all’uso di alcool e delle sostanze stupefacenti, il bullismo, oltre all’utilizzo responsabile di internet e dei social network.

Arruolati per un giorno quali “Allievi Carabinieri” sono stati questa volta i circa 150 alunni e studenti della Scuola Primaria di Cantalupo di Sabina, Casperia e Secondaria di primo grado di Casperia, Cottanello e Montasola e le prime classi della Scuola secondaria di secondo grado di Poggio Mirteto. Sono stati accolti per breve saluto di benvenuto dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Capitano Carmelo Ceraolo che, unitamente al Maresciallo Capo Livia Michelangeli addetta al Nucleo Comando del reparto, ha spiegato agli attenti e incuriositi ragazzi le attività svolte dall’Arma sul territorio nazionale e all’estero nelle numerose missioni internazionali di pace che vedono i militari come portatori di pace e di sicurezza in aree geografiche connotate da instabilità sociale.

I giovanissimi “Carabinieri”, insieme ai docenti accompagnatori, hanno visitato la Centrale Operativa ed hanno potuto osservare gli operatori impegnati quotidianamente nel coordinamento delle pattuglie esterne e nelle risposte ai cittadini che pervengono sul Numero Unico di Emergenza “112”. Hanno poi potuto vedere da vicino le autoradio Alfa Romeo “Giulia”, di recente assegnazione all’Aliquota Radiomobile, con l’illustrazione dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo nonché dell’apparato per il foto-segnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali.

Gli incontri continueranno anche nei prossimi giorni con le visite di altri Istituti Scolastici.

RIETI - Com’è ormai consuetudine, sulle linee guida tracciate dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, anche il Comando Compagnia di Poggio Mirteto, nell’ambito della campagna annuale che l’Arma promuove per la formazione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, nei giorni scorsi ha ospitato gli alunni degli Istituti Comprensivi “Montasola” di Casperia e “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto.