I carabinieri denunciano uomo per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana

RIETI - I Carabinieri della stazione di Fara in Sabina hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un quarantenne del luogo, per detenzione aifini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio finalizzato proprio alla prevènzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, a Toffia, hanno sottoposto a controllo l'uomo, incensurato e insospettabile, nella cui auto è stato rinvenuto uno "spinello" di hashish.

La perquisizione è stata, pertanto, estesa d'iniziativa anche all'abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro quasi 8 grammi di marijuana,2 di hashish e un bilancino di Precìsione. Le prime indagìni hanno consentito ai militari di ipotizzare che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio.

La droga sequestrata è stata inviata al Ris di Roma, per le analisi volte a verificare la quantità di principio attivo presente in entrambe le sostanze.