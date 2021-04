Spaccio di sostanze stupefacenti, denunciati tre giovani

RIETI - Continuano i servizi disposti dalla Compagnia di Rieti, tesi al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in centro città.

Nella giornata di ieri i militari della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, per spaccio di sostanze stupefacenti, due giovani, un italiano e un senegalese, colti nella flagranza di cessione di 3.6 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione del ragazzo senegalese, ha consentito di trovare e sequestrare anche materiale per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente e 80 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Sia il giovane extracomunitario che il ragazzo italiano, che aveva fatto da mediatore, dovranno, ora, rispondere di cessione di sostanze stupefacenti.

Dovrà rispondere, invece, del diverso reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane, anch’egli reatino, trovato ad acquistare la droga, poiché le prime indagini hanno consentito di ipotizzare che l’hashish, già suddivisa in cinque dosi, non fosse stata acquistata per il mero consumo personale.

