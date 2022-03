Rieti, carabiniere libero dal servizio arresta un pregiudicato per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale

RIETI - I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto, a Toffia, hanno arrestato un 20enne del luogo, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

L'uomo, attualmente sottoposto alla citata misura di prevenzione con obbligo di dimora nel Comune di Scandriglia, è stato notato e riconosciuto da un militare libero dal servizio aggirarsi nei pressi di un bar nel centro storico di Toffia, in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza. L'immediato intervento di personale dell'Aliquota Radiomobile, reparto dove il militare presta servizio, ha consentito di bloccare il giovane che, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso la sua abitazione, in regirne di arresti domiciliari. Lo stesso è stato denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica.