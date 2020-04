© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Messo in salvo dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Poggio Mirteto, questa mattina, un 49enne di Montopoli di origini tunisine L. B. le sue iniziali, affetto da gravi patologie che era riverso in terra nella propria abitazione e non riusciva più ad alzarsi.Nelle prime ore della mattinata, intorno alle 6.30, su segnalazione di aiuto giunta al 112 da parte dei vicini, svegliati dai lamenti dell'uomo provenienti dall’appartamento nel centro storico dove vive, i carabinieri del Norm sono intervenuti in via del Campanile a Montopoli di Sabina. Una volta sul posto i militari dell’Arma hanno sentito dei lamenti di aiuto provenire all'interno di una palazzina del centro storico, e resisi conto della difficoltà del soggetto nel richiedere soccorso non hanno esitato ad aprire il portone ed accedere all’interno.La persona, affetta da paraplegia veniva trovata riversa sul pavimento del bagno inerme. Chiamato subito il personale del 118 che una volta arrivato ha provveduto a medicare le escoriazioni riportate dall’ uomo. L. B. era stato dimesso da due giorni dopo che era stato soccorso e trasportato in Ospedale a Rieti per un analogo episodio. L'uomo vive solo, con la sua seminfermitá motoria, con l'assistenza domiciliare di 3 giorni la settimana.