Cittaducale, a lezione di legalità con i carabinieri

RIETI - Nell’ambito dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della “Cultura della Legalità”, sulla scorta dei lusinghieri risultati raggiunti negli scorsi anni, i Carabinieri della Compagnia di Cittaducale hanno tenuto un incontro presso l’Istituto Comprensivo di Cittaducale, con l’obiettivo di far conoscere meglio ai più piccoli l’Arma dei Carabinieri e avvicinarli al tema della legalità.

In particolare, durante l’incontro, il Comandante della Compagnia Capitano Marco Mascolo, accompagnato dal Comandante della locale Stazione Luogotenente C.S. Gianluca Selli, ha intrattenuto gli alunni dell’Istituto illustrando l’importante ruolo dell’Arma nella società e trattando tematiche importanti, come l’uso consapevole dei social network, il bullismo e il cyberbullismo, analizzando i fenomeni e affrontando anche casi concreti.

Sono state fornite indicazioni su come difendersi e su come aiutare i propri compagni in difficoltà e, in particolare, è stata affrontato il giudizioso superamento del 14° anno di età, direttamente connesso con le conseguenti responsabilità stabilite dalle leggi, concetti che hanno suscitato vivo interesse dei giovani alunni.

Gli incontri con gli Istituti d’Istruzione continueranno anche nei prossimi mesi e vedranno i Carabinieri della Compagnia di Cittaducale impegnati ad instaurare un legame diretto e di fiducia con i giovani delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, al fine di contribuire anche alla diffusione della consapevolezza dei rischi legati all’assunzione delle droghe leggere da parte dei più giovani e i relativi danni causati a livello fisiologico.