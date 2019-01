© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 13 gennaio, alle 15:30 circa, una pattuglia della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto durante il normale servizio d’istituto interveniva nelle vicinanze del cimitero di Magliano Sabina, ove era stato notato un uomo camminare per strada con andatura incerta.I militari conoscendo molto bene il soggetto, si fermavano e parlavano con l’anziano, cercando di capire quanto stesse accadendo e nel frattempo fare opera di conforto, ma vedendolo alquanto provato, in uno stato di prostrazione e depressione, facevano intervenire un equipaggio del 118, al fine di fornire le cure del caso alla persona, che è un cittadino italiano di 79 anni, il quale in quel momento in difficoltà, veniva trasportato per ulteriori accertamenti in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale civile “Belcolle” di Viterbo.Il predetto sottoposto a visita, era dimesso dal nosocomio alle 18:00, facendo da quel momento perdere le proprie tracce.I familiari molto preoccupati, alle prime luci del 14 gennaio presso il comando stazione carabinieri di Magliano Sabina, sporgevano denuncia di scomparsa del proprio congiunto, il quale non aveva con sé i documenti ed il telefono cellulare. Immediatamente scattava il protocollo operativo previsto in questi casi, le ricerche svolte a cavallo tra le province di Rieti e Viterbo erano effettuate nello specifico da parte di quattro pattuglie, che oltre in macchina si sono addentrati anche a piedi sulle rive del fiume tevere.In effetti alle 11.15 un equipaggio del comando arma di Magliano Sabina sulla ss 3 Flaminia altezza km 62, individuava lo scomparso, in buone condizioni di salute, mentre a piedi si dirigeva verso quel centro. L’uomo a questo punto era riaccompagnato presso la propria abitazione ed affidato definitivamente ai familiari, al fine di scongiurare ogni problematica.