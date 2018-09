Rieti, ritrovato l'anziano scomparso

RIETI - E' stato ritrovato nella serata di ieri poco dopo le 21 un anziano reatino che si era allontanato e disperso nel territorio del comune di Rivodutri. Ad individuarlo - stanco ma in buone condizioni generali - sono stati i carabinieri del comando stazione di Labro. L'uomo non aveva fatto ritorno e considerato l'orario insolito per le sue abitudini è scattato l'allarme. Proprio quando erano partiti sulle sue tracce anche il Soccorso alpino e i vigili del fuoco e si stava mettendo in moto il protocollo di ricerca a persona, l'uomo è stato ritrovato e soccorso dai militari della stazione di Labro che, ben conoscendo il proprio territorio di loro competenza e i dintorni, non hanno impiegato molto ad individuare l'anziano nel giro di poco tempo. (E.F.) © RIPRODUZIONE RISERVATA