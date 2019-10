RIETI - Attimi di paura questo pomeriggio a Santa Rufina, frazione del Comune di Cittaducale.

I carabinieri di Cittaducale sono intervenuti chiamati a seguito di una violenta lite tra stranieri, in via Aia, in pieno centro storico.



Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato alla discussione tra i tre, uno residente nel comune di Cittaducale e gli altri due a Rieti. Pare non ci siano feriti. Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA