RIETI - Poggio Mirteto e fara in sabina: serata di controlli e prevenzione.I carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, dalle 18 alle 24 di ieri sera, impegnando 14 militari e 6 pattuglie dedicate allo specifico servizio, sia con autovetture in tinta civile che con i colori d’istituto, diretti dalla centrale operativa, hanno effettuato una serie di controlli stradali nelle aree sensibili del territorio, con particolare cura per i comuni di Fara in Sabina – frazione Passo Corese - e Poggio Mirteto, compiendo alcune perquisizioni personali, locali e veicolari nei confronti di soggetti incensurati e pregiudicati, con attenta ispezione di 2 esercizi commerciali.Tale attivita’, con lo svolgimento di rapidi posti di controllo, di durata di non piu’ di alcuni minuti ciascuno, ha permesso di fermare complessivamente 42 autoveicoli e motocicli, identificando 48 soggetti, dei quali 14 cittadini stranieri.Durante il servizio, personale della stazione carabinieri di Poggio Mirteto denunciava in stato di liberta’ per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino italiano di 24 anni, poiche’ in quel centro, precisamente in piazza garibaldi, verso le 23.30 a seguito di un controllo d’iniziativa, dapprima era trovato in possesso di una modica quantita’ di sostanza stupefacente del genere “hashish” detenuta all’interno di un vano porta-oggetti della propria autovettura e successivamente nel corso della perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, nascosti in un mobile della camera da letto erano recuperati ulteriori gr. 10 circa di sostanza stupefacente del medesimo genere, gia’ suddivisa in dosi. Quanto rinvenuto, sottoposto a sequestro sara’ custodito in attesa di essere depositato presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di rieti.Nel medesimo contesto, con l’ausilio degli altri equipaggi presenti in giurisdizione e non impiegati nell’attivita’ di normale pattugliamento e’ stato anche rafforzato il dispositivo di prevenzione generale, con un’attenta e discreta opera di salvaguardia delle localita’ periferiche e di campagna dei due comuni precedentemente indicati, con una duplice finalita’: presenza e vicinanza al cittadino e scongiurare il compimento di furti in abitazione.