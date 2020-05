RIETI - Un'avventura a lieto fine, nella giornata di ieri, per una donna sabina. Allontanatasi dalla propria abitazione nei pressi di Poggio Catino per una passeggiata in compagnia del proprio cane, ha poi smarrito la strada del ritorno per poi ritrovarsi - parecchie ore dopo - a Monte San Giovanni, molto distante dal luogo di partenza.



La sua lunga assenza, durante l'intero arco della giornata, ha mobilitato i carabinieri della locale stazione e subito è partita la mobilitazione per le ricerche. La donna si era incamminata nella tarda mattinata ma soltanto poco prima dell'alba è riuscita telefonicamente a rassicurare i parenti sulle sue condizioni dopo aver percorso molti chilometri a piedi. © RIPRODUZIONE RISERVATA