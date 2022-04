Rieti, commiato del questore Di Lorenzo ai carabinieri prima del trasferimento ad Arezzo

RIETI - Ieri pomeriggio il Questore della Provincia di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, in procinto di assumere il nuovo incarico ad Arezzo, si è recata in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri dove è stata accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Bruno Bellini e dagli altri Ufficiali.

In un’atmosfera di palpabile commozione, il Questore ha ringraziato l’Arma per la collaborazione fornita nel corso della sua permanenza a Rieti, il Comandante Provinciale ha manifestato il suo dispiacere e, a nome di tutti i Carabinieri, ha formulato al Questore sinceri auguri per il nuovo prestigioso incarico ed il prosieguo della sua brillante carriera.

Ai saluti e agli auguri, si sono aggiunte parole di sincera, reciproca stima e ringraziamento per lo spirito di sana e leale compartecipazione cresciuta progressivamente nel corso dei mesi.

Il rapporto instaurato tra Di Lorenzo e il Colonnello Bellini costituisce un segno tangibile di come, con “colori diversi”, le istituzioni accomunate dalla passione per il lavoro e attaccamento al dovere, possono servire lo Stato grazie ad un rapporto armonioso basato sul costante ed amichevole interscambio informativo.