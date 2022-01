RIETI - Pensionato positivo sorpreso dal medico senza giustificazione: denunciato dai carabinieri. I carabinieri del comando stazione di Scandriglia, durante i controlli sul rispetto delle norme anticovid, hanno sopreso un uomo, un pensionato, in uno studio medico, nonostante il divieto assoluto di mobilità a causa della positività al Covid.

L'uomo non ha potuto fornire alcuna plausibile motivazione per essere fuori casa ed è stato denunciato in stato di libertà.