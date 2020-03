RIETI - Notte movimentata per le forze dell’ordine reatine. Dopo la mezzanotte carabinieri, cinque pattuglie della Squadra Volante e personale sanitario del 118 sono intervenuti in via Duprè Theseider per disordini e disturbo della quiete pubblica causati da un 50enne reatino, all’interno di un condominio.



L’uomo, nelle scorse settimane, si era reso protagonista di un analogo episodio che costrinse sanitari e agenti ad una energica operazione di contenimento con successivo trattamento sanitario obbligatorio. Nella scorsa serata – dopo minuti di tensione e negoziati – l’uomo è stato ricondotto all’ordine grazie all’intervento e alla mediazione di un medico sul posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA