RIETI - Nella mattina odierna, a Poggio Mirteto, il Generale di Brigata Marco Minicucci, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha incontrato il Sindaco Giancarlo Micarelli e Mons. Ernesto Mandara, Vescovo della Diocesi ”Sabina e Poggio Mirteto” con i quali ha scambiato gli auguri per il periodo natalizio.Successivamente l’Ufficiale Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti, Col. Simone Sorrentino e dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, Magg. Pietro Ronci, si è recato presso la sede del Comando mirtense dove gli sono stati illustrati i risultati operativi della Compagnia.L’Ufficiale Generale ha incontrato una rappresentanza dei militari della Compagnia Mirtense a cui, oltre ad esternare sentimenti di gratitudine per il lavoro svolto, ha formulato gli auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno.Il Generale Minicucci si è successivamente recato a Vacone, cittadina a cui lo stesso è particolarmente legato poiché luogo di origine del padre, dove ha avuto il piacere di incontrare per lo scambio degli auguri, con la presenza del Comandante della Stazione di Cottanello, Mar.Ca. Giuseppe D’Auria, il primo cittadino Marino Capanna.