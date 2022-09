Salisano, i carabinieri della stazione di Poggio Mirteto incontrano gli anziani, che ringraziano per i consigli ricevuti

RIETI - La campagna informativa che l’Arma dei Carabinieri svolge in favore degli anziani e delle fasce sociali più deboli, allo scopo di prevenire il crescente fenomeno delle truffe, nonché quello dei furti in abitazione, prosegue in tutti i Comuni della Provincia.

Presso il “Centro Giovanile” del Comune di Salisano, il Vice Comandante della Stazione dei Carabinieri di Poggio Mirteto, Luogotenente carica speciale, Raffaele Nastri, alla presenza del Sindaco, Sig.ra Gisella Petrocchi, ha incontrato e spiegato ai numerosi cittadini presenti le tecniche utilizzate dai malintenzionati, dando utili indicazioni su come difendersi e spiegando loro che, per qualsiasi dubbio, è sempre meglio chiamare il 112 prima di aderire a qualsiasi richiesta avanzata da sconosciuti.

L’incontro, nel corso del quale è stato distribuito anche un pratico vademecum elaborato dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, ha suscitato particolare interesse e intervenuti hanno ringraziato per i consigli ricevuti.