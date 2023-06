Carabinieri di Cittaducale, il brigadiere Fabio Ponzo va in pensione

Giovedì 15 Giugno 2023, 11:58







RIETI - La Compagnia Carabinieri di Cittaducale ha salutato il Brigadiere Capo Q.S. Fabio PONZO, in occasione del suo congedo, consegnandogli una pergamena con la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonello Bruno Bellini, ha espresso riconoscenza per i risultati conseguiti e il rendimento offerto nei tanti anni spesi al servizio del cittadino.

Il Brigadiere Capo Q.S. Fabio Ponzo, classe 1963, è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1980, romano di origine, ha prestato servizio nella provincia di Rieti dal 1981, ricoprendo diversi incarichi in diversi reparti sino ad approdare, nel 2019, al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, quale Capo Equipaggio dell’Aliquota Radiomobile.

Esempio di correttezza, professionalità e affidabilità, al militare e alla sua famiglia i più sentiti auguri da tutti i Carabinieri del Comando Provinciale e la gratitudine per il suo operato in provincia ove, per più di quaranta anni, si è confermato solido punto di riferimento per colleghi e cittadini.