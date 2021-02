Rosario Caliendo nuovo comandante della stazione carabinieri di Passo Corese

RIETI - Il Luogotenente Rosario Caliendo, da più di 11 anni al Comando della Stazione di Fara in Sabina, assume oggi l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Passo Corese dopo il trasferimento del Luogotenente Stefano Pierbattisti.

Caliendo, classe 1971, è originario di Napoli, sposato e padre di due figli il maggiore dei quali è Sottotenente nell’Esercito. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze dell’Amministrazione. Si è arruolato nell’Arma nel 1992 e come Carabiniere ha prestato servizio al Battaglione Paracadutisti “Tuscania” di Livorno. Frequentato il 46° Corso presso la Scuola Sottufficiali di Velletri e Vicenza, nel 1995 è stato assegnato alla Stazione di Piana degli Albanesi (PA) da dove è stato trasferito, poco dopo, al Nucleo Operativo della Compagnia di Monreale (PA). Dal novembre del 1999 ha assunto il Comando della Stazione di Fara in Sabina. È Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è stato insignito della Medaglia Mauriziana.

«Un giusto, gratificante e meritato trasferimento per il giovane, ma esperto, Sottufficiale che conosce bene ormai la Sabina. Nei giorni scorsi ha ricevuto il saluto e gli auguri dei diretti superiori, dei colleghi e dei collaboratori».

