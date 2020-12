Passo Corese, carabinieri: il comandante Pierbattisti assume un nuovo importante incarico a Terni

RIETI - Il Luogotenente Stefano Pierbattisti, dopo dieci anni, lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Passo Corese per assumere l’incarico di responsabile dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni. Un incarico prestigioso e di responsabilità, a diretto contatto con il Procuratore della Repubblica, che gli consentirà di capitalizzare la decennale esperienza consolidata fino ad oggi presso i Comandi territoriali.

Pierbattisti, classe 1971, sposato con due figlie, si è arruolato nell’Arma nel 1990, è laureato in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università di Siena ed è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Dopo aver svolto il servizio militare nell’Arma in qualità di Carabiniere Ausiliario, ha frequentato il 44 corso presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri a Velletri e Vicenza per poi essere assegnato alla Stazione di Guidonia (RM). Dal 1999 presta servizio in Sabina, prima come Comandante della Stazione di Collevecchio e successivamente come Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto. Dal 27.11.2010 al 29.12.2020 è stato Comandante della Stazione di Passo Corese. Nei giorni scorsi ha ricevuto il saluto e gli auguri di superiori, colleghi e collaboratori.

