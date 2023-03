Passo Corese, blitz pacifico degli animalisti al mattatoio ma chiamati i carabinieri

RIETI - Mini-blitz presso il mattatoio di Passo Corese per sensibilizzare i cittadini a non consumare carne animale. Una “visita” che però, inizialmente, è sembrata strana e singolare tanto da preoccupare legittimamente i titolari del mattatoio sito in via Farense i quali hanno poi richiesto l’intervento dei carabinieri.

In un primo momento sembrava che il piccolo gruppo di animalisti (non più di tre persone) senza autorizzazione si fosse avvicinato alla privata proprietà per fotografare e raccogliere immagini video. Da qui l’intervento dei carabinieri che poi hanno potuto accertare che, pacificamente e senza iniziative eclatanti, due persone stavano scattando delle fotografie con il fine di avviare una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini per non consumare carne animale. E quale miglior periodo per farlo con la Pasqua alle porte?