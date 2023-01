Passo Corese, il presidio di legalità dei carabinieri

RIETI - La Stazione Carabinieri di Passo Corese rappresenta l’avamposto di legalità dell’omonima frazione, ricadente nel Comune di Fara in Sabina, di gran lunga la più popolosa dell’intero municipio, con circa 6.500 abitanti.

Geograficamente la zona è posta nel punto in cui l’antica via Salaria attraversava il torrente di Corese che, a sua volta, deve il nome all’antica città sabina di Cures. Tutta la zona è ricca di storia e la presenza attuale della Stazione Ferroviaria della linea Roma-Orte, della SS 4 Salaria unita e del “Polo della Logistica”, ove hanno delle sedi, tra l’altro, Amazon e Sda per Poste Italiane, ne hanno favorito la forte urbanizzazione.

L’Arma è presente a Passo Corese dagli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra; l’attuale sede è stata occupata nell’anno 1997.

La Stazione è comandata dal Luogotenente C.S. Rosario Caliendo, coadiuvato dai Luogotenenti Giuseppe Costarella e Antonio Carrano, dai Vice Brigadieri Marcello Elia e Fabio Di Domenico, dagli Appuntati Scelti Q.S. Giuseppe Parisi e Carmelo D’Andrea, dall’Appuntato Scelto Esterino Cavuoto, dal C.re Scelto Nicolò Angelini e dai Carabinieri Federica Affrunti e Giacomo Marsano.

Il territorio di competenza della Stazione comprende zone per lo più pianeggianti che vedono la presenza delle citate arterie di collegamento e del “Polo della Logistica” in continua espansione.

I Carabinieri della locale Stazione, da sempre, svolgono un’attenta vigilanza e controllo dell’esteso territorio e delle citate arterie di collegamento che sono di importanza vitale per la movimentazione dei cittadini e delle merci.

Nel 2022 il Comando ha denunciato all’A.G. 19 persone in stato di arresto e 94 persone in stato di libertà, sequestrando 112 gr. di sostanze stupefacenti.

Il Comando è ubicato lungo la S.S. 313 Ternana al km 1+350.

tel. 0765/488014

p.e.c. tri28879@pec.carabinieri.it