Rieti, scambio di auguri per Natale tra carabinieri e la onlus Loco Motiva

RIETI - Nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre, il Presidente della Onlus “Loco Motiva” (www.locomotiva.club) Nunzio Virgilio Paolucci, unitamente al figlio Andrea e ad altri due ragazzi dell’Associazione, hanno fatto visita al Comando dei Carabinieri di Rieti dove sono stati accolti dal Comandante Provinciale, dagli altri Ufficiali e da una rappresentanza degli altri reparti.

Il Presidente Paolucci ha omaggiato i militari con un bellissimo addobbo natalizio dipinto a mano dal figlio Andrea, plurilaureato, e per il quale il papà continua ad operare con grande attivismo nel sociale.

Gli Ufficiali hanno ricambiato donando il tradizionale calendario storico dell’Arma dei Carabinieri e un cesto natalizio per i ragazzi della Società Cooperativa Sociale Onlus che, nata nel 2008, in collaborazione con altre associazioni locali e nazionali promuove attività d’inclusione in favore di persone adulte affette da autismo per sostenere la socializzazione, la comunicazione, l’autonomia, l’apprendimento e la formazione.

Durante l’incontro, oltre al tradizionale scambio di auguri per le imminenti festività, sono stati illustrati gli obiettivi principali della Onlus e programmati anche altri incontri utili ad avvicinare le associazioni attive nel sociale e le istituzioni preposte a tutelare anche e soprattutto le persone più sfortunate e bisognose.

