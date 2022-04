Rieti, il Nuovo sindacato carabinieri amplia l'organico provinciale

RIETI - Si allarga la famiglia del Nuovo sindacato carabinieri. Si amplia l’organico e la partecipazione sindacale nell’ambito della segreteria provinciale Nsc di Rieti con la nomina di due nuove importanti figure territoriali: l’appuntato scelto qualifica speciale, Gianni Cicconi nominato Segretario di sezione per la Compagnia carabinieri di Poggio Mirteto e l’appuntato scelto, Antonio Distefano nominato Segretario di sezione per la Compagnia carabinieri di Rieti. Nomine rese note dal segretario provinciale di Rieti, Marco D’Ascenzi che ha salutato i due nuovi membri del sindacato augurando loro un percorso fattivo e di crescita all’interno dell’organizzazione. In particolari D’Acsenzi, insieme al segretario regionale Mastronardi, ha precisato: “Tali nomine, grazie all’approvazione del Segretario generale Massimiliano Zetti sono finalizzate a divulgare ulteriormente il progetto sindacale e i neo rappresentanti sindacali per le Compagnie di Rieti e Poggio Mirteto che si occuperanno di tutela dei diritti, di attività volte a migliorare le condizioni di benessere dei colleghi e di assistenza dei carabinieri che prestano servizio nelle articolazioni territoriali locali”. Soddisfazione e promessa di impegno per il territorio e gli iscritti da parte di Cicconi e Distefano: “Siamo motivati e disponibili nel voler intraprendere questo percorso a volte tortuoso mettendo a disposizione dei colleghi le nostre competenze e l’indiscutibile conoscenza del territorio reatino, maturata negli anni di lavoro svolto sul “campo” e di voler attuare ogni azione volta alla risoluzione delle problematiche in sinergia con la Segreteria provinciale con un approccio costruttivo, leale e collaborativo”. “Le importanti adesioni territoriali che stiamo ricevendo giorno dopo giorno – ha spiegato Marco D’Ascenzi - stanno rafforzando il nostro ruolo a livello provinciale e confermano che le esigenze e le criticità dei militari a livello locale non possono essere trascurate ma evidenziate e affrontate come nelle nostre corde e nei nostro obiettivi”.