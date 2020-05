Ultimo aggiornamento: 15:43

RIETI - Questa mattina, 9 maggio, nella frazione Poggio San Giovanni del Comune di Pescorocchiano, personale della locale Polizia Municipale ha fatto una triste scoperta. Allertata dai vicini di casa, che da qualche giorno non avevano notizie di madre e figlia, anziane donne residente nella piccola frazione, la Polizia Locale ha fatto visita alle stesse, trovandole morte.Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Pescorocchiano, Borgorose e del Nucleo Operativo della Compagnia di Cittaducale.La ricostruzione dei fatti e l’attento sopralluogo hanno permesso, in breve tempo, di stabilire che entrambe erano decedute, almeno 20 ore prima, per un infarto.Ad andarsene è stata prima la figlia sessantaseienne, con problemi cardiaci, e, subito dopo, l’anziana madre novantenne, la quale, con tutta probabilità, non reggendo al trauma della morte della figlia, aveva a sua volta un infarto.Le salme delle donne sono state, così, messe a disposizione dei parenti, intorno ai quali si stringe l’intera popolazione di Pescorocchiano.