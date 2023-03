Ispezioni dei Nas, nel Reatino irregolari 7 mense scolastiche su 10

RIETI - Il Comando provinciale dei carabinieri di Rieti, in merito ai controlli eseguiti nelle mense scolastiche di diverse regioni, ha riferito che il Nas di Viterbo, per quanto riguarda la provincia di Rieti, ha compiuto 10 controlli, in 7 dei quali sono state rilevate irregolarità.

In particolare, riferisce ancora l'Arma, le violazioni riscontrate riguardano «l'omesso rispetto dei requisiti generali in materia d'igiene; mancata tracciabilità di prodotti alimentari; detenzione di alimenti in stato di alterazione o cattivo stato di conservazione e omesso interventi di manutenzione periodica sulle attrezzature antincendio previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».