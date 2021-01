I carabinieri di Rieti ricordano il vice Brigadiere Medaglia d’oro al Valor civile Mario Pierangeli

RIETI - Oggi i Carabinieri di Rieti, dopo 21 anni dalla sua scomparsa, ricordano il Vice Brigadiere Mario Pierangeli, deceduto in attività di servizio. Effettivo alla Stazione di Passo Corese, il 6 gennaio 2000, in servizio di perlustrazione unitamente ad altro militare, alle ore 2,40 veniva inviato dalla Centrale Operativa di Poggio Mirteto, sulla S.S. 4 Salaria, all’altezza del km 37 + 200, per rilevare un incidente stradale. Purtroppo, mentre eseguiva i rilievi tecnici veniva a sua volta travolto ed ucciso da un altro veicolo che sopraggiungeva.

Per l’estremo sacrificio in attività di servizio, gli è stata attribuita la Medaglia d’Oro al Valor Civile e nel 2009 a lui è stata intitolata la Stazione Carabinieri di Passo Corese.

La solidarietà e la vicinanza di tutta l’Arma dei Carabinieri alla vedova Sig.ra Conti Elena ed ai tre figli Valentina, Alessio e Gabriele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA