Rieti, carabinieri: compiacimento del comandante della Legione Lazio per due militari della stazione di Magliano Sabina

RIETI - Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, Tenente Colonnello Pietro Ronci, ha consegnato al Vice Brigadiere Vittore Finistauri e al Carabiniere Salvatore Casertano, entrambi addetti alla Stazione di Magliano Sabina, una lettera di apprezzamento a firma del Generale di Divisione Antonio de Vita, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”.

L’Alto Ufficiale ha espresso il suo vivo compiacimento per lo spiccato spirito d’iniziativa dimostrato in occasione dell’intervento che ha consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria due persone, di cui una in stato di arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio risale allo scorso mese di novembre quando i due Carabinieri, impegnati in servizio di pattuglia, decidevano di sottoporre a controllo un’utilitaria in sosta sulla SS3 Flaminia in prossimità del casello autostradale di Magliano Sabina con a bordo due giovani originari della provincia di Padova.

La perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire, meticolosamente occultati nel bagagliaio, complessivi kg. 1,700 di marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L’operazione, condotta con grande professionalità, è un esempio della risposta dell’Arma alle richieste di sicurezza e rende testimonianza della forte capacità di lavoro di squadra da parte del personale operante.