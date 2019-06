© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il comandante della legione carabinieri Lazio in visita al comando provinciale dei carabinieri di Rieti per il saluto di commiato.Nella giornata odierna, comandante della legione carabinieri “Lazio”, generale di divisione Andrea Rispoli, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di Rieti per un saluto di commiato, essendo in procinto di assumere un importante incarico presso il ministero degli Affari esteri.Il generale Rispoli e’ stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Simone Sorrentino, alla presenza degli ufficiali e dei militari dei reparti della sede, unitamente a quelli delle compagnie di Cittaducale, Poggio Mirteto, una rappresentanza del gruppo carabinieri forestale di Rieti, del 16° nucleo elicotteri carabinieri di Rieti e dell’arma in congedo.Il generale Rispoli ha voluto incontrare e salutare tutti i militari che operano nell’ambito delle varie articolazioni dell’arma dei carabinieri presenti nella provincia di rieti, esprimendo loro il proprio apprezzamento per l'impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, complimentandosi altresì per le elevate capacità professionali, l’intuito investigativo, l’alto senso del dovere e l’altruismo, attestati dai concreti risultati operativi conseguiti in termini di attività di contrasto e di prevenzione., inoltre, ha sottolineato a tutti i carabinieri del comando provinciale l'importanza della funzione da loro quotidianamente svolta, specie dalle stazioni carabinieri, autentica espressione di prossimità delle istituzioni al cittadino, espressa attraverso la costante azione di sostegno e vicinanza alla collettività anche e soprattutto nelle piccole comunità.