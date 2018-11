RIETI - In arrivo anche a Rieti e provincia una quota dei 296 carabinieri neopromossi destinati al Lazio.



Sono infatti 296 i carabinieri neo promossi che il comando generale dell’arma dei carabinieri ha destinato nel lazio, al termine del 137° corso formativo, e che il 12 novembre raggiungeranno i reparti per far fronte alle esigenze di sicurezza e rinforzare i presidi dell’arma, nell’ottica di incrementare l’attivita’ di prevenzione, di controllo del territorio e di polizia di prossimita’.

Particolare attenzione è stata rivolta alle tenenze e alle stazioni operanti nelle aree urbane periferiche interessate da rilevanti problemi sociali. © RIPRODUZIONE RISERVATA